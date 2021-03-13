В ООН призывают иностранные войска и наемников покинуть Ливию

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) в единогласно принятом заявлении призвал к выводу всех иностранных сил и наемников из Ливии "без дальнейших задержек".

"Совет Безопасности призывает все стороны полностью выполнить соглашение о прекращении огня и настоятельно призывает государства уважать и поддерживать полное выполнение соглашения", - говорится в заявлении председателя СБ ООН, одобренном всеми 15 членами СБ ООН.

По данным всемирной организации, к концу 2020 года в Ливии оставалось около 20 тыс. иностранных военнослужащих и наемников, и с тех пор вывода войск не наблюдалось.

"Совет Безопасности признает необходимость планирования разоружения, демобилизации и реинтеграции вооруженных групп, реформирования сектора безопасности и создания всеобъемлющей архитектуры безопасности под руководством гражданского общества для Ливии в целом", - подчеркивается в заявлении.

"Совет Безопасности призывает к полному соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия всеми государствами-членами, согласно соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в тексте.

Члены СБ ООН также приветствовали одобрение ливийским парламентом нового объединенного правительства, которое должно привести страну к выборам. Парламент Ливии в среду проголосовал за утверждение правительства национального согласия во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой.