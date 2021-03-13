Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2021 13:50

В ООН призывают иностранные войска и наемников покинуть Ливию

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) в единогласно принятом заявлении призвал к выводу всех иностранных сил и наемников из Ливии "без дальнейших задержек".

"Совет Безопасности призывает все стороны полностью выполнить соглашение о прекращении огня и настоятельно призывает государства уважать и поддерживать полное выполнение соглашения", - говорится в заявлении председателя СБ ООН, одобренном всеми 15 членами СБ ООН.

По данным всемирной организации, к концу 2020 года в Ливии оставалось около 20 тыс. иностранных военнослужащих и наемников, и с тех пор вывода войск не наблюдалось.

"Совет Безопасности признает необходимость планирования разоружения, демобилизации и реинтеграции вооруженных групп, реформирования сектора безопасности и создания всеобъемлющей архитектуры безопасности под руководством гражданского общества для Ливии в целом", - подчеркивается в заявлении.

"Совет Безопасности призывает к полному соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия всеми государствами-членами, согласно соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в тексте.

Члены СБ ООН также приветствовали одобрение ливийским парламентом нового объединенного правительства, которое должно привести страну к выборам. Парламент Ливии в среду проголосовал за утверждение правительства национального согласия во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ЛИВИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий Совбез ООН может во вторник обсудить эскалацию конфликта в Карабахе - источник Проведение виртуального саммита постоянных членов СБ ООН согласовано - Лавров Совет безопасности ООН во вторник рассмотрит ситуацию в Кашмире Мадуро приветствовал запрос США о проведении СБ ООН по Венесуэле Совбез ООН во вторник обсудит вопрос о ракетных испытаниях Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]