Китайский регулятор оштрафовал Tencent, Baidu и еще 10 компаний за совершенные в прошлом сделки

Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал 12 интернет-компаний, включая Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Didi Chuxing Technology Co., за сделки, совершенные ими в прошлом.
Компании наказаны за то, что заключили сделки без обращения за одобрением к регулятору, при том, что в самих сделках не выявлено нарушений антимонопольного законодательства, сообщает агентство Bloomberg.
Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) оштрафовало каждую компанию на 500 тыс. юаней ($77 тыс.). Хотя размер штрафов является довольно низким, с учетом масштаба компаний, эксперты расценивают действия SAMR как сигнал усиливающегося надзора за влиятельными технологическими гигантами, пишет The Wall Street Journal.
Tencent, в частности, оштрафована за покупку образовательного стартапа Yuanfudao в 2018 году, Baidu - за приобретение в 2014 году производителя потребительской электроники Ainemo Inc., Didi Mobility Pte, подразделение Didi Chuxing, и японская SoftBank - за создание совместного предприятия.
Многие китайские технологические компании зарегистрированы в офшорных налоговых гаванях, что позволяет им привлекать финансирование от иностранных инвесторов. До недавнего времени было неясно, может ли антимонопольное законодательство КНР применяться к таким компаниям, пишет WSJ.
В последние месяцы, однако, регуляторы активно взялись за интернет-платформы, потребовав от них отчетов за сделки, совершенные в прошлом, отмечают источники газеты.
"Теперь антимонопольное законодательство будет использоваться более широко, - отмечает юрист Herbert Smith Freehills в Пекине Джеймс Гун. - Раньше подход властей к этой сфере был более спокойным".
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