В Украине более 13,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 243 человека

В Украине за сутки зафиксировано 13 276 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 4 897 человек, скончались 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 967 человек; летальных случаев - 243; выздоровело - 4 897 человек", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.

Накануне было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 451 тыс. 744 человека, 28 158 умерли от COVID-19, выздоровели 1 млн 219 тыс. 773 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.