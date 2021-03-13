Митингующие в Ереване намерены продолжить акцию у резиденции президента Армении

Акция оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания МИД завершилась, она продолжится у резиденции президента республики.

"По нашим данным, Пашинян прибыл в здание МИД намного раньше запланированного времени, встречи завершились, и возможно, он покинул МИД на гражданском автомобиле. Мы знаем, что сегодня в 15:00 состоится его встреча с президентом, мы продолжим нашу акцию там", - сказал один из организаторов демонстрации.

Как сообщалось, несколько сотен полицейских оцепили территорию вокруг здания МИД Армении в центре Еревана, к зданию МИД не подпускали никого, в том числе, представителей СМИ, на крышах зданий были выставлены снайперы.

В МИД Армении "Интерфаксу" сообщили, что Пашинян проводит встречу с сотрудниками ведомства в связи с Днем дипломатического работника, который отмечался в Армении еще 2 марта.