Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.03.2021 13:57

Митингующие в Ереване намерены продолжить акцию у резиденции президента Армении

Акция оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания МИД завершилась, она продолжится у резиденции президента республики.

"По нашим данным, Пашинян прибыл в здание МИД намного раньше запланированного времени, встречи завершились, и возможно, он покинул МИД на гражданском автомобиле. Мы знаем, что сегодня в 15:00 состоится его встреча с президентом, мы продолжим нашу акцию там", - сказал один из организаторов демонстрации.

Как сообщалось, несколько сотен полицейских оцепили территорию вокруг здания МИД Армении в центре Еревана, к зданию МИД не подпускали никого, в том числе, представителей СМИ, на крышах зданий были выставлены снайперы.

В МИД Армении "Интерфаксу" сообщили, что Пашинян проводит встречу с сотрудниками ведомства в связи с Днем дипломатического работника, который отмечался в Армении еще 2 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АКЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В Армении задержаны четверо активистов, готовивших акцию протеста против главы офиса ЕС Несколько тысяч человек по призыву оппозиции проводят шествие в Ереване В Ереване задержан участник акции протеста, избивший полицейского Азербайджанские и турецкие диаспоры должны сообща противодействовать армянским фальсификациям - депутат Армянская молодежь протестует против приезда в Ереван главы МИД Турции Армянская молодежь против приезда в Ереван главы МИД Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]