Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - заявил он в субботу в спорткомплексе "Раубичи", общаясь с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его цитирует госагентство БелТА.
Кроме того, Лукашенко назвал ложью фильм оппозиции о его жизни. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - цитирует БелТА Лукашенко.
Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", - рассказал президент и добавил, что "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".
Участниками "Евровидения" от Белоруссии в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I`ll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.
В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.
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