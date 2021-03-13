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СНГ 13.03.2021 15:20

Лукашенко заявил, что Белоруссия может поменять песню для "Евровидения"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - заявил он в субботу в спорткомплексе "Раубичи", общаясь с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко назвал ложью фильм оппозиции о его жизни. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - цитирует БелТА Лукашенко.

Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", - рассказал президент и добавил, что "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Участниками "Евровидения" от Белоруссии в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I`ll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОВИДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]