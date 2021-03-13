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Дальнее зарубежье 13.03.2021 19:40

AstraZeneca вновь объявила Евросоюзу об опозданиях поставок вакцины

Компания AstraZeneca объявила в субботу о новых задержках поставок ее вакцины против COVID-19 Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями, сообщили европейские СМИ.

"AstraZeneca вынуждена с сожалением объявить снижение поставок вакцины против COVID-19 Европейскому союзу, несмотря на свою неутомимую работу по ускорению снабжения", - приводятся в публикациях слова официального представителя компании.

По его словам, сталкивающаяся со сложностями производства группа AstraZeneca приняла решение прибегнуть к своим центрам производства за пределами ЕС, чтобы обеспечивать поставки в 27 государств союза, но, "к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале". И, возможно, во втором тоже, добавил он.

Компания намеревалась поставить 100 млн доз в первой половине года - 30 млн в первом квартале и 70 - во втором.

Подвергающаяся критике из-за медленного снабжения ЕС вакцинами и нарушения группой AstraZeneca своих обязательств Европейская комиссия, которая вела переговоры и заключала контракты от имени 27 государств-членов, пытается добиться увеличения поставок во втором квартале.

Она надеется достичь среднего темпа поставок около 100 млн доз в месяц суммарно всех разрешенных Европейским агентством лекарственных средств вакцин с апреля по июнь, то есть 300 млн доз за второй квартал. Еврокомиссия планирует привить до конца лета 70% населения ЕС.

AstraZeneca уже объявляла в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании.

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Тэги: ЕВРОПА, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]