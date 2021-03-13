Пашинян прибыл в администрацию президента Армении, сотни оппозиционеров проводят там акцию против премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в администрацию президента республики, где на встрече с президентом Арменом Саркисяном будут обсуждаться пути выхода из внутриполитического кризиса.
Между тем, несколько сотен оппозиционеров собрались у президентской резиденции, требуя отставки Пашиняна.
Проезд кортежа Пашиняна был обеспечен многочисленными сотрудниками полиции, выстроившимися в специальный коридор.
В оппозиционном "Движении спасения родины" нет каких-либо ожиданий по развязке внутриполитического кризиса от этой встречи. "Это формальная встреча. Нет абсолютно никаких ожиданий. Власти избегают проведения встречи по нашей повестке (отставка Пашиняна, формирование временного правительства, проведение внеочередных парламентских выборов - ИФ). Эта встреча не может никак повлиять на разрешение ситуации", - сказал координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян журналистам у здания президентской резиденции.
Как сообщалось, президент Армении в субботу встретится также с руководителями правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц и оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.
В минувшую пятницу администрация президента Армении заявила, что проведение встречи премьер-министра Армении, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта по поиску путей развязки внутриполитического кризиса оказалось нереализуемым.
Ранее в субботу представители оппозиции провели акцию с требованием отставки Пашиняна у здания МИД, где премьер встречался с сотрудниками ведомства в связи с Днем дипломатического работника, который отмечался в Армении еще 2 марта.
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