Daimler отзывает 2,6 млн автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с ПО

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает 2,6 млн автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с программным обеспечением, сообщило в пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР.

Отзыв коснется автомобилей 2016-2020 годов выпуска, как произведенных в Китае, так и ввезенных в страну.

Представитель Daimler сообщил агентству Bloomberg, что в прошлом году в КНР было продано 774,382 тыс. автомобилей Mercedes-Benz.

В целом продажи Mercedes-Benz по всему миру в 2020 году составили 2,05 млн машин. Китай является крупнейшим рынком автопроизводителя.