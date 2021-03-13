Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

Биткоин обновил очередной рекорд своей стоимости, достигнув на торгах 13 марта отметки в $59 тыс.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:15 показывал рост в цене на 5,81%, до $59 374, сообщают "Известия".
В то же время, по данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 5,01%, до $59 454. Динамика представлена за сутки.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза.
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