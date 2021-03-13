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Финансы 13.03.2021 15:56

Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

Биткоин обновил очередной рекорд своей стоимости, достигнув на торгах 13 марта отметки в $59 тыс.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:15 показывал рост в цене на 5,81%, до $59 374, сообщают "Известия".

В то же время, по данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 5,01%, до $59 454. Динамика представлена за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БИТКОИН, СТОИМОСТЬ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]