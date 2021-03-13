В Армении завершилась встреча премьера и президента

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентом республики Арменом Саркисяном по разрешению внутриполитического кризиса завершилась.

Как сообщает в субботу корреспондент "Интерфакса", Пашинян покинул президентскую резиденцию.

Встреча проходила на фоне акций протеста и стычек между полицией и требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна демонстрантами.

Представители оппозиции также завершили свою акцию, задержанные ранее активисты освобождены.