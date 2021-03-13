В Азербайджане зафиксировано свыше 730 случаев заражения COVID-19, скончались 8 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 733 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 239,692 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 576 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 8 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 276.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230,726 тыс. человек (+265 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 690 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 470 тестов на коронавирус (накануне 8 595 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 701,181 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова