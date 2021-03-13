В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, есть жертвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Нур-Султана. На борту, предположительно, были 6 человек.
В пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили крушение военного самолета АН-26.
"В 17:20 пропала связь с самолетом АН-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы", - заявили в пресс-службе "Интерфаксу".
По предварительным данным МЧС, двое из шести находившихся на борту выжили, они направлены в больницу.
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light приблизилась к $70
Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта крыльев ветряной электростанции «Йени Яшма» в Хызы
В Азербайджане зафиксировано свыше 730 случаев заражения COVID-19, скончались 8 человек
В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам