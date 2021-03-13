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Регион 13.03.2021 16:31

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, есть жертвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Нур-Султана. На борту, предположительно, были 6 человек.

В пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили крушение военного самолета АН-26.

"В 17:20 пропала связь с самолетом АН-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы", - заявили в пресс-службе "Интерфаксу".

По предварительным данным МЧС, двое из шести находившихся на борту выжили, они направлены в больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]