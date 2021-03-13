В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, есть жертвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Нур-Султана. На борту, предположительно, были 6 человек.

В пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили крушение военного самолета АН-26.

"В 17:20 пропала связь с самолетом АН-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы", - заявили в пресс-службе "Интерфаксу".

По предварительным данным МЧС, двое из шести находившихся на борту выжили, они направлены в больницу.