В аэропорту Алматы из-за крушения Ан-26 задерживаются рейсы

В аэропорту Алматы задерживается ряд авиарейсов из-за крушения военного самолета.
"В аэропорту Алматы задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск", - сообщает гостелеканал 24kz.
В пресс-службе аэропорта агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили информацию.
"Пассажирам мы рекомендуем уточнять информацию у авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в 17:25 по времени Алматы от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что в 17:22 военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в городском аэропорту.
Четыре человека погибли, двое доставлены в больницу. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы и Алматинской области, службы аэропорта, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана, службы спасения "109".
Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02.
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