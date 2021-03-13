Президент Беларуси назвал политизацией ситуацию вокруг Национального олимпийского комитета – непризнание МОК главой НОК Беларуси сына Александра Лукашенко Виктора. Об этом глава государства заявил в субботу в спорткомплексе "Раубичи" после участия в спортивном празднике "Минская лыжня".

"Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Виктор, по его словам, уже давно фактически работает на посту руководителя НОК.

"Я там "зонтик" для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова "под нож", Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят.

"Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают", - заявил Лукашенко.

26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту президента Национального олимпийского комитета. С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.

Александр Лукашенко возглавлял НОК с мая 1997 года.

Международный олимпийский комитет не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Беларуси, продлив отстранение НОК Беларуси от участия во всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.