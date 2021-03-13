Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.03.2021 17:49

Президент и премьер Армении обсудили возможность досрочных парламентских выборов - администрация президента

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

"Президент и премьер обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути преодоления внутриполитического кризиса. В качестве решения была обсуждена возможность проведения внеочередных парламентских выборов", - сообщает пресс-служба президента Армении в субботу.

Позднее там сообщили о встрече Саркисяна с руководителем правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц.

"На встрече с Макунц президент обсудил пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте указана важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия о проведении внеочередных парламентских выборов", - сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян встретился также с руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Президент и премьер Армении обсудят пути выхода из кризиса Пашинян сообщил, что встретился с командующим составом Вооруженных сил Армении Саркисян принял на дому лидеров оппозиции для обсуждения ситуации с главой ГШ ВС Армении Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении проведут встречу в Москве 30 января Алиев и Пашинян не пожали друг другу руки на встрече в Москве Первая после завершения военного конфликта личная встреча Алиева и Пашиняна проходит в Москве при участии Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]