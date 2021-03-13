Президент и премьер Армении обсудили возможность досрочных парламентских выборов - администрация президента

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

"Президент и премьер обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути преодоления внутриполитического кризиса. В качестве решения была обсуждена возможность проведения внеочередных парламентских выборов", - сообщает пресс-служба президента Армении в субботу.

Позднее там сообщили о встрече Саркисяна с руководителем правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц.

"На встрече с Макунц президент обсудил пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте указана важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия о проведении внеочередных парламентских выборов", - сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян встретился также с руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.