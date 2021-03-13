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Дальнее зарубежье 13.03.2021 18:30

Бывший вице-президент США Пенс стал дедушкой

У сына бывшего вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен родилась дочь, пишет газета The Hill.

"Мы рады сообщить о появлении нашей первой внучки Эвери Грейс Пенс", - написала в субботу в твиттере Карен Пенс.

К записи она прикрепила фотографию, на которой она вместе с супругом Майком держат новорожденного ребенка.

На этой неделе Пенс объявил о своем первом выступлении с тех пор, как он оставил пост вице-президента США. Он выступит с речью на мероприятии, организованном консервативной христианской организацией Palmetto Family Council в Южной Каролине в апреле.

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Тэги: США, ПЕНС, СЕМЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]