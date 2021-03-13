Бывший вице-президент США Пенс стал дедушкой

У сына бывшего вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен родилась дочь, пишет газета The Hill.

"Мы рады сообщить о появлении нашей первой внучки Эвери Грейс Пенс", - написала в субботу в твиттере Карен Пенс.

К записи она прикрепила фотографию, на которой она вместе с супругом Майком держат новорожденного ребенка.

На этой неделе Пенс объявил о своем первом выступлении с тех пор, как он оставил пост вице-президента США. Он выступит с речью на мероприятии, организованном консервативной христианской организацией Palmetto Family Council в Южной Каролине в апреле.