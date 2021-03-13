Расследование крушения самолета в Алматы будет вестись по статье о нарушении правил полетов

Расследование крушения Ан-26 в Алматы начато по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" Уголовного кодекса Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе главной военной прокуратуры.

"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований .... в Южном региональном военно-следственном управлении МВД Казахстана", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется по статье 464, части 3 (Нарушение правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо аварию или вывод из строя боевой техники, или длительное снижение уровня боевой готовности и боеспособности воинских частей и подразделений, также повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса республики.

В управлении общественного здоровья города сообщили, что на месте происшествия работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы.

"Четыре человека погибли, двое пострадавших - один из них с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, второй - с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-3 степени, находятся в реанимации больницы Алматы. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в управлении.

Связь с военным самолетом Ан-26, принадлежащим Авиаслужбе Комитета нацбезопасности республики, пропала в субботу в 17:20 по местному времени. В 17:25 от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы совершил аварийную посадку в городском аэропорту и загорелся.

По данным МЧС, четыре человека погибли, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших при крушении военнослужащих и поручил установить причины авиакатастрофы.



