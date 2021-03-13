Фуад Ахундов: Уничтожение кладбища в Агдаме – проявление классического армянского нацизма

Политолог Фуад Ахундов, посещая в субботу город Агдам, воочию увидел факты вандализма армян, которые полностью уничтожили городское кладбище.

«Я часто вспоминаю программную брошюру бывшей правящей партии в Армении – «Республиканской партии» - «Гарегин Нжде и его учение», в которой призывается не путать армянский цегакрон с итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Сегодня, стоя на кладбище города Агдама, где уничтожены и вывезены в неизвестном направлении могилы и останки 1500 человек, я вспомнил эту брошюру и соглашаюсь с ней», - прокомментировал Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан» увиденное в Агдаме.

По его словам, вандализм, учиненный армянами в Агдаме, в свое время не совершали ни итальянские фашисты, ни немецкие нацисты. «Немцам, отступавшим от советских войск, и в голову не приходило раскапывать могилы и уничтожать их. А в Агдаме уничтожено и разграблено 1500 могил. Такой же вандализм был учинен армянами и на других оккупированных территориях. Поэтому это действительно армянский цегакрон. Сегодня, когда наши земли освобождены, мы воочию видим все эти факты вандализма», - отметил Ахундов.

Политолог призвал прогрессивных армян бороться с деяниями армянского нацизма. «Я бы хотел обратить внимание на это умных, нормальных армян, которых, безусловно, большинство, чтобы они увидели варварства, совершенные армянскими нацистами. И как говорил президент Азербайджана - надо лечить армянское общество от проявлений и элементов этого нацизма. Этим простые армяне смогут спасти себя от идеи цегакрона», - добавил Ахундов.

А.Азизов