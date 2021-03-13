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Дальнее зарубежье 13.03.2021 20:15

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах продолжается активная вакцинация населения против коронавируса COVID-19, пишет газета The Hill со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, порядка 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины. Всего было применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.

Кроме того, в течение пятницы в США установили рекорд по количеству уколов, сделанных за один день. За сутки в США сделали 2,9 млн уколов, тогда как ранее средний показатель составлял 2,3 млн в день.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ТЕМПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]