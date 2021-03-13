В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах продолжается активная вакцинация населения против коронавируса COVID-19, пишет газета The Hill со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Так, порядка 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины. Всего было применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.
Кроме того, в течение пятницы в США установили рекорд по количеству уколов, сделанных за один день. За сутки в США сделали 2,9 млн уколов, тогда как ранее средний показатель составлял 2,3 млн в день.
Фуад Ахундов: Уничтожение кладбища в Агдаме – проявление классического армянского нацизма
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light приблизилась к $70
Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта крыльев ветряной электростанции «Йени Яшма» в Хызы
В Азербайджане зафиксировано свыше 730 случаев заражения COVID-19, скончались 8 человек
В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам