Встреча лидеров Японии и США запланирована на 9 апреля

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга, скорее всего, встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 9 апреля, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri.

Ожидается, что обе стороны договорятся об укреплении двустороннего альянса и подтвердят приверженность обеспечению свободного прохода в Индийский и Тихий океаны, отметило издание.

Газета пишет, что, как ожидается, министры иностранных дел и обороны дух стран на запланированной на вторник встрече в Токио подвергнут критике Китай за то, что он, по их мнению, пытается изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, установив военные аванпосты на искусственных островах.

О планах проведения встречи Суги и Байдена ранее сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Он отметил, что, если все пойдет по плану, то Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Байденом как президентом Соединенных Штатов.