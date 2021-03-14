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Дальнее зарубежье 14.03.2021 12:00

Встреча лидеров Японии и США запланирована на 9 апреля

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга, скорее всего, встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 9 апреля, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri.

Ожидается, что обе стороны договорятся об укреплении двустороннего альянса и подтвердят приверженность обеспечению свободного прохода в Индийский и Тихий океаны, отметило издание.

Газета пишет, что, как ожидается, министры иностранных дел и обороны дух стран на запланированной на вторник встрече в Токио подвергнут критике Китай за то, что он, по их мнению, пытается изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, установив военные аванпосты на искусственных островах.

О планах проведения встречи Суги и Байдена ранее сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Он отметил, что, если все пойдет по плану, то Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Байденом как президентом Соединенных Штатов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]