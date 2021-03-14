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Дальнее зарубежье 14.03.2021 09:54

Землетрясение зафиксировано у Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:22 мск в воскресенье землетрясения имел координаты: 28.22 градуса южной широты и -176.23 градуса западной долготы и находился в 1 тыс. 269 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, землетрясения в этом районе продолжаются с начала марта, оценкам Геологической службы США, самое сильное землетрясение имело магнитуду 8,1.

Кроме того, зафиксирована сейсмоактивноть у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]