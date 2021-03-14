Землетрясение зафиксировано у Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:22 мск в воскресенье землетрясения имел координаты: 28.22 градуса южной широты и -176.23 градуса западной долготы и находился в 1 тыс. 269 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, землетрясения в этом районе продолжаются с начала марта, оценкам Геологической службы США, самое сильное землетрясение имело магнитуду 8,1.
Кроме того, зафиксирована сейсмоактивноть у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.
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