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Регион 14.03.2021 11:10

Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек - Гинцбург

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 7 млн человек, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас", - сказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьев. Live" в субботу.

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса.

В настоящий момент вакцинация идет препаратом "Спутник V", это первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в РФ, она была разработана в центре им. Гамалеи. Данная вакцина зарегистрирована уже в 50 странах мира.

К середине марта к вакцинации в РФ подключат вторую вакцину "ЭпиВакКорона", к концу месяца - третий российский препарат "КовиВак".

В начале марта глава государства заявил, что в РФ обе прививки от коронавируса получили 2 млн. человек, позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 5 млн провакцинированных, из которых 2,5 млн получили два компонента вакцины.

Голикова также заявила, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

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Тэги: РОССИЯ, СПУТНИК, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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