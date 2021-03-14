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СНГ 14.03.2021 13:50

В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 2 743 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 детей и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 216 человек; летальных случаев - 145; выздоровело - 2 743 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 13 марта, было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 460 756 человека, 28 303 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 222 516 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.



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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]