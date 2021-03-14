В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 2 743 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 детей и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 216 человек; летальных случаев - 145; выздоровело - 2 743 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 13 марта, было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 460 756 человека, 28 303 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 222 516 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.





