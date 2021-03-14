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Здравоохранение 14.03.2021 10:50

Около 20% переболевших COVID-19 имеют недостаточный уровень иммунитета к инфекции, нужна вакцинация - Гинцбург

Около 20% переболевших коронавирусом COVID-19 не имеют достаточного уровня антител после выздоровления, поэтому таким людям тоже нужно вакцинироваться, заявил гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос - на населении КНР - до 20% переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител. Это довольно-таки большое количество людей" - сказал Гинцбург в эфире YouTube- канала "Соловьев LIVE" в субботу.

Поэтому, отметил он, "прививаться надо и ничего плохого, даже если человек переболел и имеет антитела данная прививка ("Спутник V") этим людям не создаст". "За исключением того, что у них будет очень высокий титр антител, и он будет в этом состоянии довольно длительное время, гораздо дольше, чем у тех, кто получил вакцину", - сказал Гинцбург.

Вместе с тем, переболевшим коронавирусом он рекомендовал проверить уровень протективных антител и, "если он ниже определённого уровня, обязательно прививаться".

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]