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Регион 14.03.2021 13:00

Госсекретарь США призвал власти РФ не преследовать политических оппонентов

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сомнительными основания, по которым накануне в Москве были задержаны политические активисты.

"Российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов", - написал Блинкен в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ряд муниципальных депутатов были задержаны в субботу в Москве во время съезда в столичной гостинице "Измайлово Дельта". Там планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы".

В пресс-службе столичного управления МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в столице.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]