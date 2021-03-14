Госсекретарь США призвал власти РФ не преследовать политических оппонентов

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сомнительными основания, по которым накануне в Москве были задержаны политические активисты.

"Российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов", - написал Блинкен в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ряд муниципальных депутатов были задержаны в субботу в Москве во время съезда в столичной гостинице "Измайлово Дельта". Там планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы".

В пресс-службе столичного управления МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в столице.