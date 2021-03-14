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Спорт 14.03.2021 11:37

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Легендарный британский комментатор автогонок "Формула-1" Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни. Пресс-служба "Формулы-1" не приводит причину смерти.

Мюррей Уокер в молодости был мотогонщиком, во время Второй мировой войны служил в танковых войсках.

Первый раз Уокер работал на Гран-при еще в 1949 году, в 1978 стал штатным гоночным комментатором. В Великобритании Уокер стал синонимом "Формулы-1", продолжая комментировать гонки вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

В 1996 году комментатор был удостоен Ордена Британской империи.

Среди фанатов и СМИ широко расходились его "мюррейизмы": "лидирующая машина абсолютно уникальна! Не считая того, что следующая за ней абсолютной ей идентична"; "с машиной все в порядке, не считая того что она горит" и др.

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Тэги: ФОРМУЛА/1, КОММЕНТАТОР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]