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Спорт 14.03.2021 13:10

На Олимпиаде в Токио могут ограничить заполняемость на 50%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество зрителей на Олимпийских играх в Токио может быть сокращено до 50% от заполняемости спортивных объектов, сообщило японское издание «Санкэй» со ссылкой на источники.

По информации издания, окончательное решение может быть принято в апреле.

Если ограничения будут установлены, то для стадионов большого размера число зрителей не должно будет превышать 20 тыс. человек. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации подобное ограничение может быть снято.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на год. Она должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. В начале марта СМИ сообщили, что Игры могут пройти без зрителей. Также организаторы рассматривают возможность запрета допуска на Олимпиаду иностранных болельщиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИДА, ЗРИТЕЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]