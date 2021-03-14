На Олимпиаде в Токио могут ограничить заполняемость на 50%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество зрителей на Олимпийских играх в Токио может быть сокращено до 50% от заполняемости спортивных объектов, сообщило японское издание «Санкэй» со ссылкой на источники.
По информации издания, окончательное решение может быть принято в апреле.
Если ограничения будут установлены, то для стадионов большого размера число зрителей не должно будет превышать 20 тыс. человек. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации подобное ограничение может быть снято.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на год. Она должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. В начале марта СМИ сообщили, что Игры могут пройти без зрителей. Также организаторы рассматривают возможность запрета допуска на Олимпиаду иностранных болельщиков.
Председатель ОБСЕ в понедельник обсудит Карабах с руководством Азербайджана
Фуад Ахундов: Уничтожение кладбища в Агдаме – проявление классического армянского нацизма
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light приблизилась к $70
Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта крыльев ветряной электростанции «Йени Яшма» в Хызы
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink
В РФ вновь более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки
В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам