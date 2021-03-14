В Белоруссию прибыли российские десантники на совместные учения

В Белоруссию прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны Беларуси в воскресенье.
"Десантники примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - уточнили в ведомстве.
Заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин заявил, что военнослужащие долго готовились к этому учению.
"Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно", - сказал Самохин.
Председатель ОБСЕ в понедельник обсудит Карабах с руководством Азербайджана
Фуад Ахундов: Уничтожение кладбища в Агдаме – проявление классического армянского нацизма
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light приблизилась к $70
Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта крыльев ветряной электростанции «Йени Яшма» в Хызы
BioNTech создал альянс по производству вакцины
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19, скончались 6 человек
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам