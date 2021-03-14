В Белоруссию прибыли российские десантники на совместные учения

В Белоруссию прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны Беларуси в воскресенье.

"Десантники примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - уточнили в ведомстве.

Заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин заявил, что военнослужащие долго готовились к этому учению.

"Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно", - сказал Самохин.