Председатель ОБСЕ в понедельник обсудит Карабах с руководством Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Азербайджан 15 марта для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны.

«В ходе визита Линде встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров по нагорно-карабахскому конфликту и продолжающейся роли ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Кроме того, в ходе встреч Линде планирует обсудить способы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.

«В рамках визита в Азербайджан председатель ОБСЕ также встретится с представителями гражданского общества», - говорится в информации.

Н.Аббасова