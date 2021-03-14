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Карабахский конфликт 14.03.2021 13:28

Председатель ОБСЕ в понедельник обсудит Карабах с руководством Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Азербайджан 15 марта для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны.

«В ходе визита Линде встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров по нагорно-карабахскому конфликту и продолжающейся роли ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Кроме того, в ходе встреч Линде планирует обсудить способы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.

«В рамках визита в Азербайджан председатель ОБСЕ также встретится с представителями гражданского общества», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, ГЛАВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]