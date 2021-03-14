Председатель ОБСЕ в понедельник обсудит Карабах с руководством Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Азербайджан 15 марта для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны.
«В ходе визита Линде встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров по нагорно-карабахскому конфликту и продолжающейся роли ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ.
Кроме того, в ходе встреч Линде планирует обсудить способы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.
«В рамках визита в Азербайджан председатель ОБСЕ также встретится с представителями гражданского общества», - говорится в информации.
Н.Аббасова
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light приблизилась к $70
Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта крыльев ветряной электростанции «Йени Яшма» в Хызы
На Олимпиаде в Токио могут ограничить заполняемость на 50%
Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер
Около 20% переболевших COVID-19 имеют недостаточный уровень иммунитета к инфекции, нужна вакцинация - Гинцбург
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink
В РФ вновь более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки
В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам