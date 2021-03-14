В РФ вновь более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 10 тыс. 083 случая, умерли за сутки 395 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 10 тыс. 083 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 266 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Практически всю неделю суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держалось на уровне более 9 тыс., но менее 10 тыс. Ранее эпидемиологи предупреждали, что возможные колебания значений - это нормальный процесс в стадии стабилизации.

За минувшие сутки в России из больниц по выздоровлению были выписаны 9 тыс. 232 человек, подтверждено 395 летальных исходов от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 905 новых случаев COVID-19 за сутки, и это по-прежнему наиболее высокий показатель среди всех российских регионов, 55 пациентов скончались, 1 тыс. 110 выздоровели.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн. 390 тыс. 608 случаев коронавирусной инфекции, 92 тыс. 090 умерших и 3 млн. 995 тыс. 129 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 115,2 млн. тестов на COVID-19, из них 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 500 тыс. 892 человек.