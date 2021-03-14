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Дальнее зарубежье 14.03.2021 19:55

Британские власти хотят удвоить темпы вакцинации от COVID-19

Британская национальная служба здравоохранения собирается в недалеком будущем удвоить темпы вакцинации населения от COVID-19, сообщают в воскресенье британские СМИ.

Так, задача властей - выйти к показателю в 5 млн прививок в неделю. Газета The Guardian поясняет, что это позволило бы стране "провести массовую программу по введению второй дозы прививки".

В настоящее время 23 млн британцев получили первую дозу прививки от COVID-19, а 1,5 млн - обе дозы. Население Великобритании - около 66 млн человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]