Британские власти хотят удвоить темпы вакцинации от COVID-19

Британская национальная служба здравоохранения собирается в недалеком будущем удвоить темпы вакцинации населения от COVID-19, сообщают в воскресенье британские СМИ.
Так, задача властей - выйти к показателю в 5 млн прививок в неделю. Газета The Guardian поясняет, что это позволило бы стране "провести массовую программу по введению второй дозы прививки".
В настоящее время 23 млн британцев получили первую дозу прививки от COVID-19, а 1,5 млн - обе дозы. Население Великобритании - около 66 млн человек.
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