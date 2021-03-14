Британские власти хотят удвоить темпы вакцинации от COVID-19

Британская национальная служба здравоохранения собирается в недалеком будущем удвоить темпы вакцинации населения от COVID-19, сообщают в воскресенье британские СМИ.

Так, задача властей - выйти к показателю в 5 млн прививок в неделю. Газета The Guardian поясняет, что это позволило бы стране "провести массовую программу по введению второй дозы прививки".

В настоящее время 23 млн британцев получили первую дозу прививки от COVID-19, а 1,5 млн - обе дозы. Население Великобритании - около 66 млн человек.