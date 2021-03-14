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Дальнее зарубежье 14.03.2021 14:41

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США.

Это уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1263 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Через 8 минут 26 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, СТАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]