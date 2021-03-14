Путин примет участие в телемосте с президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии на следующей неделе в режиме телемоста примут участие в открытии Таласского золоторудного комбината (месторождение Джеруй) в Киргизии, сообщает телеканал "Россия 1".
"По договоренности президентов России и Киргизии на следующей неделе состоится телемост с участием обоих лидеров, во время которого будет открыт Таласский золоторудный комбинат", - сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).
В сообщении отмечается, что это второе по величине месторождение золота в Киргизии, и работа этого предприятия стала возможной благодаря российским инвестициям.
Также на следующей неделе Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры и снова в очном формате.
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