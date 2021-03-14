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СНГ 14.03.2021 17:50

Путин примет участие в телемосте с президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии на следующей неделе в режиме телемоста примут участие в открытии Таласского золоторудного комбината (месторождение Джеруй) в Киргизии, сообщает телеканал "Россия 1".

"По договоренности президентов России и Киргизии на следующей неделе состоится телемост с участием обоих лидеров, во время которого будет открыт Таласский золоторудный комбинат", - сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

В сообщении отмечается, что это второе по величине месторождение золота в Киргизии, и работа этого предприятия стала возможной благодаря российским инвестициям.

Также на следующей неделе Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры и снова в очном формате.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, КИРГИЗИЯ, ТЕЛЕМОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]