Власти Узбекистана с 15 марта отменяют для въезжающих обязательные экспресс-тесты на COVID-19

В Узбекистане принято решение с 15 марта отменить обязательные экспресс-тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну, сообщает комиссия по борьбе с распространением коронавируса при кабмине.

"С 15 марта 2021 года отменяется порядок проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан лиц", — говорится в сообщении.

По данным комиссии, это решение принято в целях стимулирования туристического сектора Узбекистана с учетом стабильной эпидемиологической ситуации в стране.

В то же время для всех въезжающих сохранено требование предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до въезда в Узбекистан. "Сертификат должен быть на английском или русском языках", — отмечается в сообщении.

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину.

С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. При этом, наряду с предоставлением отрицательного ПЦР-анализа на COVID-19, были введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах.