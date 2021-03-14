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СНГ 14.03.2021 20:30

Власти Узбекистана с 15 марта отменяют для въезжающих обязательные экспресс-тесты на COVID-19

В Узбекистане принято решение с 15 марта отменить обязательные экспресс-тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну, сообщает комиссия по борьбе с распространением коронавируса при кабмине.

"С 15 марта 2021 года отменяется порядок проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан лиц", — говорится в сообщении.
По данным комиссии, это решение принято в целях стимулирования туристического сектора Узбекистана с учетом стабильной эпидемиологической ситуации в стране.

В то же время для всех въезжающих сохранено требование предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до въезда в Узбекистан. "Сертификат должен быть на английском или русском языках", — отмечается в сообщении.

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину.

С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. При этом, наряду с предоставлением отрицательного ПЦР-анализа на COVID-19, были введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ЭКСПРЕСС/ТЕСТЫ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]