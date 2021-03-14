В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19, скончались 6 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 603 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 240,295 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 733 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 282.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230,960 тыс. человек (+234 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 53 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 945 тестов на коронавирус (накануне 10 470 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 710,126 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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