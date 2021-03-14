Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.03.2021 17:15

Началась расшифровка данных "черного ящика" Ан-26, который разбился в Алматы

Бортовой самописец потерпевшего крушение в Алматы военно-транспортного самолета Ан-26 извлечен, специалисты занимаются расшифровкой данных, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

В пресс-службе также сообщили, что правительство Казахстана создало экспертную комиссию "для выяснения авиационного происшествия", в состав которой вошли представители КНБ, министерств обороны и внутренних дел.

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна", - отметили в пресс-службе.

В КНБ сообщили, что с родными и близкими погибших и пострадавших в авиакатастрофе работают психологи, для оказания медицинской помощи также задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алматы.

"Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Военно-транспортный самолет Ан-26 Авиационной службы КНБ Казахстана потерпел крушение в минувшую субботу при заходе на посадку в аэропорту Алматы. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из которых погибли и двое получили тяжелые травмы и госпитализированы.

Досудебное расследование начато по статье 464, части 3 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]