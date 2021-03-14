Бортовой самописец потерпевшего крушение в Алматы военно-транспортного самолета Ан-26 извлечен, специалисты занимаются расшифровкой данных, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

В пресс-службе также сообщили, что правительство Казахстана создало экспертную комиссию "для выяснения авиационного происшествия", в состав которой вошли представители КНБ, министерств обороны и внутренних дел.

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна", - отметили в пресс-службе.

В КНБ сообщили, что с родными и близкими погибших и пострадавших в авиакатастрофе работают психологи, для оказания медицинской помощи также задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алматы.

"Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Военно-транспортный самолет Ан-26 Авиационной службы КНБ Казахстана потерпел крушение в минувшую субботу при заходе на посадку в аэропорту Алматы. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из которых погибли и двое получили тяжелые травмы и госпитализированы.

Досудебное расследование начато по статье 464, части 3 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса республики.