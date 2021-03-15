Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

12.03 $/bbl   WTI 65.61 -0.41 Brent 69.22 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2021 01:25

Украина откажется от перехода на летнее время

В пропрезидентской фракции "Слуга народа" рассчитывают, что Верховная Рада Украины уже 19 марта сможет рассмотреть во II чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине (№4201).

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду (17 марта). Это значит, что уже в пятницу (19 марта) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") агентству "Интерфакс-Украина".

3 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Между тем ранее Пидласа объясняла, что в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Тогда в Украине не потребуется переводить часы на летнее время 28 марта.

Если же, как отмечала парламентарий, возникнут какие-либо трудности и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября - в последний раз".

"Основная идеология этого законопроекта - ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", - заявил ранее автор законодательной инициативы, первый вице-спикер Руслан Стефанчук во время рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

Он отметил, что "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Это, как считает инициатор законопроекта, обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, "поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора - Российской Федерации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВРЕМЯ, ПЕРЕХОД, ЗАКОНОПРОЕКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]