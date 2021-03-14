Зеленского хотят выдвинуть на второй президентский срок

Члены политической партии "Слуга народа" намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сказал лидер фракции "Слуга народа", глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит - это уже его личное решение", - сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года. Срок его полномочий составляет пять лет.