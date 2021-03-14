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Дальнее зарубежье 14.03.2021 23:48

В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

Очередной всплеск распространения коронавируса COVID-19 можно ожидать осенью 2021 года, заявил глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд.

"У меня не сомнений, что осенью мы увидим новую волну инфекций", - сказал он в эфире BBC.

При этом Даймонд отметил, что для прогнозирования последствий этой очередной волны нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят населения от COVID-19.

"Мы должны признать, что речь идет о вирусе, который никуда не уйдет", - добавил он.

Великобритания в последние месяц проводит масштабную кампанию по вакцинации населения от COVID-19. По темпам она идет быстрее, чем, к примеру, в соседнем ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]