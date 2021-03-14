Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.03.2021 20:05

Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Власти Франции объявили о решении перевезти часть пациентов с COVID-19 из больниц Парижа в другие города страны.

"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - приводят французские СМИ слова представителя правительства Габриеля Атталя. При этом двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо.

Эвакуировать в другие города планируется людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц. Для этого власти собираются использовать специально оборудованные поезда.

В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, причем 1,1 тыс. из них - в Париже и его окрестностях.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов. За субботу во Франции выявили еще около 30 тыс. случаев заражения, 174 пациента скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]