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Регион 14.03.2021 22:00

Власти Грузии обещают продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС после визита премьера в Брюссель

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" обещают продолжить при посредничестве Евросоюза диалог с отказывающейся входить в парламент оппозицией после визита главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили в Брюссель, который состоится 15-17 марта.

Как заявил в воскресенье журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, завершились продолжавшиеся три дня встречи представителей властей и оппозиции с назначенным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем посредником в диалоге политических сил в Грузии шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном.

"Переговоры продолжатся после визита (премьера в Брюссель). На сегодня встречи завершились", - сказал Кобахидзе.

При этом он воздержался говорить о деталях, которые обсуждались на встречах Даниэльсоном.

Личный представитель главы Евросовета Даниэльсон прибыл в Тбилиси 12 марта. Он провел встречи с лидерами "Грузинской мечты" и оппозиционных партий.

Ранее в пятницу на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Даниэльсон заявил, что Грузия всегда представляла собой пример демократичности и стабильности в регионе и эта ситуация не должна измениться.

Политический кризис в Грузии возник из-за отказа большинства оппозиционных партий признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. 1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Позже он назначил Даниэльсона посредником в диалоге грузинских политических сил.

Между тем, как заявил журналистам в воскресенье председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия готова продолжать переговоры с оппозицией, так как не заинтересована в эскалации, которая может помешать развитию страны.

"В этом случае могу сказать, что взгляды общества, властей и Евросоюза, наших основных партнеров совпадают", - отметил Талаквадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЛАСТИ, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


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