Власти Грузии обещают продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС после визита премьера в Брюссель

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" обещают продолжить при посредничестве Евросоюза диалог с отказывающейся входить в парламент оппозицией после визита главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили в Брюссель, который состоится 15-17 марта.
Как заявил в воскресенье журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, завершились продолжавшиеся три дня встречи представителей властей и оппозиции с назначенным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем посредником в диалоге политических сил в Грузии шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном.
"Переговоры продолжатся после визита (премьера в Брюссель). На сегодня встречи завершились", - сказал Кобахидзе.
При этом он воздержался говорить о деталях, которые обсуждались на встречах Даниэльсоном.
Личный представитель главы Евросовета Даниэльсон прибыл в Тбилиси 12 марта. Он провел встречи с лидерами "Грузинской мечты" и оппозиционных партий.
Ранее в пятницу на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Даниэльсон заявил, что Грузия всегда представляла собой пример демократичности и стабильности в регионе и эта ситуация не должна измениться.
Политический кризис в Грузии возник из-за отказа большинства оппозиционных партий признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. 1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Позже он назначил Даниэльсона посредником в диалоге грузинских политических сил.
Между тем, как заявил журналистам в воскресенье председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия готова продолжать переговоры с оппозицией, так как не заинтересована в эскалации, которая может помешать развитию страны.
"В этом случае могу сказать, что взгляды общества, властей и Евросоюза, наших основных партнеров совпадают", - отметил Талаквадзе.
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