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Карабахский конфликт 14.03.2021 22:55

Алиев: Сейчас все внимание нам необходимо сконцентрировать на будущем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на переговорах в Баку с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде обсудил будущее развитие региона после урегулирования карабахского конфликта.

«ОБСЕ является организацией, напрямую вовлеченной в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сейчас конфликт стал историей и надо смотреть в будущее. Я думаю, спустя 4 месяца после окончания войны обе стороны могут закрыть эту страницу и проявляют волю, направленную на будущее. Это очень важно», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

Президент отметил, что Азербайджан уже начал восстановление территорий, освобожденных от армянской оккупации. «Многое предстоит сделать, так как на оккупированных территориях все разрушено – города, села, культурные памятники, вся инфраструктура. Площадь территории, которая полностью разрушена, превышает 10 тыс. квадратных километров», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан ведет переговоры с Арменией об открытии коммуникаций. «Это часть заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. По различным направлениям состоялись несколько этапов переговоров. Считаю, что этот вопрос может полностью закрыть страницу войны и стать точкой отсчета для того, чтобы сделать войну прошлым. Открытие коммуникацией принесет пользу всем странам региона, создаст новые возможности для динамического развития региона. Кроме этого, это может привести к сотрудничеству в ряде других потенциальных сферах. Я уже говорил о том, что Азербайджан к этому готов», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан освободил свои территории, выполнил резолюции и решения Совбеза ООН и ОБСЕ. «Таким образом, сейчас все внимание нам необходимо сконцентрировать на будущем», - сказал Алиев.

Линде, в свою очередь, подчеркнула, что для ОБСЕ приоритетами являются международное право, права человека, гуманитарные вопросы, мира и безопасности. «Считаю, что по этим вопросам возможно совместное сотрудничество», - добавила она.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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