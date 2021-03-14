Председатель ОБСЕ: Провели конструктивные переговоры с президентом Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает конструктивными переговоры в воскресенье в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Рада поговорить с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Провели конструктивные дискуссии по взаимоотношениям с ОБСЕ и региональным процессам. Подчеркнута важная роль ОБСЕ и сопредседателей Минской группы в разрешении нерешенных вопросов», - написала Линде в твиттере.

А.Азизов