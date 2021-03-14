ЕС назвал режим Асада главным виновником конфликта в Сирии

Европейский союз продолжит санкции против сирийского режима, если будут продолжены репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Если не будет убедительного прогресса (в урегулировании - ИФ) и пока продолжаются репрессии, ЕС в конце мая продлит адресные санкции в отношении ведущих членов режима и его организаций", - отметил он в воскресенье в своем заявлении, посвященном предстоящей конференции международных доноров Сирии.
В нем также отмечается, что за 10 лет "бесчисленные злоупотребления и нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права совершены всеми сторонами, но особенно сирийским режимом". Ответственность за них имеет первостепенное значение в достижении прочного мира, следует из заявления Борреля.
Кроме того, конфликт повлек за собой серьезные последствия в регионе и за его пределами, подпитывал террористические организации, напомнил он.
ЕС не изменил своей политики и хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Он готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН. Они должны отвечать международным стандартам прозрачности. В них должны участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры, следует из заявления.
"Выборы, организованные сирийским режимом, такие как прошлогодние парламентские выборы или президентские выборы в этом году, не могут соответствовать этим критериям и, следовательно, не могут способствовать решению конфликта или привести к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом", - подчеркнул Боррель.
29 и 30 марта, напомнил он, ЕС будет вместе с ООН сопредседателем пятой Брюссельской конференции на тему "Поддержка будущего Сирии и региона" с участием правительств, международных организаций гражданского общества Сирии.
ЕС "готов укрепить диалог между всеми международными участниками, имеющими влияние на сирийский кризис" и призывает на этой конференции подтвердить поддержку политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, заявил Боррель.
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