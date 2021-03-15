Представитель главы Евросовета призвал грузинские политические силы к компромиссу

Назначенный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем посредником в диалоге политических сил в Грузии шведский дипломат Кристиан Даниэльсон, который с 12 марта проводит в Тбилиси встречи с представителями властей и оппозиции, выразил надежду, что стороны достигнут компромисса и придут к соглашению.
В беседе с журналистами в воскресенье вечером он заявил, что все политические игроки в Грузии "подумали о компромиссах".
"Нужно, чтобы они сумели найти пути, которые должным образом решат существующие проблемы", - сказал представитель главы Евросовета, отметив, что в понедельник продолжит встречи с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и оппозицией.
"Причина, по которой глава Евросовета отправил меня сюда заключается в том, что он верит в эти отношения (ЕС с Грузией - ИФ). Грузия важна для Евросоюза", - отметил шведский дипломат.
Ранее в пятницу на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Даниэльсон заявил, что Грузия всегда представляла собой пример демократичности и стабильности в регионе и эта ситуация не должна измениться.
Политический кризис в Грузии возник из-за отказа большинства оппозиционных партий признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. Оппозиция требует проведения новых выборов, а в правящей партии считают это невозможным и призывают оппозиционеров войти в парламент. Кроме этого, представители оппозиции требуют освобождения политзаключенных. В свою очередь грузинские власти заверяют, что никаких политических заключенных в стране нет. 1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Позже он назначил Даниэльсона посредником в диалоге грузинских политических сил.
Между тем, как заявил журналистам в воскресенье председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия готова продолжать переговоры с оппозицией, так как не заинтересована в эскалации, которая может помешать развитию страны.
"В этом случае могу сказать, что взгляды общества, властей и Евросоюза, наших основных партнеров совпадают", - отметил Талаквадзе.
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