Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) существенно теряет голоса по сравнению с результатами предыдущих выборов, свидетельствуют данные экзит-полов, проведенных для телеканалов ARD и ZDF группами социологических исследований Infratest Dimap и Forschungsgruppe Wahlen.
Выборы в это воскресенье проходили в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, это первые региональные выборы в этом году в преддверии осенних парламентских. Специалисты уже называют результаты и ХДС, и остальных партий историческими - правящая консервативная партия в Рейнланд-Пфальце, как ожидается, получит поражение, а "Зеленые" в Баден-Вюртемберге - победу.
По данным опросов на 20.06 (23.06), в Баден-Вюртемберге на первое место выходят "Зеленые" с 31,9%-32,4% голосов. На втором месте - ХДС с 23,2%-23,6%. Третье место получает правая "Альтернатива для Германии, ей экзит-полы предсказывают 10,1 - 10,9% голосов. Социал-демократам, как ожидается, достанется около 11% голосов, Свободной демократической партии - около 10%.
В Рейнланд-Пфальце социал-демократы, по данным опроса ARD, могут рассчитывать на 34% голосов, ХДС - на 26%. "Альтернатива" также получает около 10%, "Зеленые" - 8%, "Свободные демократы" - около 6%.
Если результаты опросов подтвердятся, то для партии Меркель они станут историческим сигналом - результатов хуже в обеих землях христианские демократы еще не получали.
Азербайджанская армия в ходе учений отработает борьбу с террористическими отрядами
Председатель ОБСЕ: Провели конструктивные переговоры с президентом Азербайджана
Алиев: Сейчас все внимание нам необходимо сконцентрировать на будущем
Цена газа в Европе достигла максимума за месяц - $229 за тыс. куб. м
Цены на нефть растут на сильных статданных из Китая, Brent подорожала до $69,69 за баррель
Композиция I Can`t Breathe певицы H.E.R получила награду "Грэмми" как лучшая песня года
Болгария запустит летний туристический сезон 1 мая
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам