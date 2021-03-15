Госсекретарь США Блинкен начинает первое зарубежное турне на этом посту - в Японию и Южную Корею

Энтони Блинкен в понедельник отправляется в свою первую зарубежную поездку в качестве главы госдепартамента США, и первыми странами, куда он совершит визит, станут Япония и Южная Корея.
Согласно расписанию, в Токио Блинкен пробудет 16 - 17 марта. Здесь к нему присоединится министр обороны США Ллойд Остин, который до этого должен посетить штаб Индо-Тихоокеанского командования ВС США на Гавайях.
В Японии Блинкен и Остин в формате "2+2" проведут переговоры с японским министром обороны Нобуо Киси и главой МИД Тосимицу Мотэги в рамках консультативного комитета по вопросам безопасности США и Японии. Кроме этого, Блинкен встретится с другими высокопоставленными представителями японских властей, примет участие в онлайн-встрече с лидерами делового сообщества, на которой Блинкен подчеркнет важность американо-японских экономических связей и обсудит экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19.
17 - 18 марта Блинкен и Остин по прибытии в Сеул в аналогичном формате проведут переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном и с министром обороны Сух Уком. Также пройдут виртуальная встреча госсекретаря с лидерами южнокорейской молодежи и круглый стол с местными журналистами на тему роли альянса США и Южной Кореи в поддержании мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
18 марта Блинкен должен вернуться в Вашингтон. В свою очередь Остин 19 - 21 марта совершит визит в Индию, где встретится со своим индийским коллегой министром обороны Раджанатхом Сингхом и с другими высокопоставленными официальными лицами.
Между тем, после объявления 10 марта о турне Блинкена, стало известно, что также 18 марта госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.
В заявлении госдепа подчеркивалось, что данные переговоры последуют после поездки Блинкена к "ближайшим региональным союзникам" США - в Японию и Южную Корею.
В свою очередь Блинкен отмечал, что встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения тем, беспокоящих США, и вопросов двустороннего сотрудничества, но эти переговоры не представляет собой стратегический диалог.
В МИД КНР указывали, что эти консультации пройдут по инициативе американской стороны.
"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорилось в сообщении МИД Китая.
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