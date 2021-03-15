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Оборона 15.03.2021 09:07

Азербайджанская армия в ходе учений отработает борьбу с террористическими отрядами

Вооруженные силы Азербайджана в понедельник начали оперативно-тактические учения, которые продлятся до 18 марта.

«Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям. У учениям привлечены до 10 тыс. личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения», - сообщает Министерство обороны.

На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

«В ходе учений войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]