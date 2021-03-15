Азербайджанская армия в ходе учений отработает борьбу с террористическими отрядами

Вооруженные силы Азербайджана в понедельник начали оперативно-тактические учения, которые продлятся до 18 марта.
«Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям. У учениям привлечены до 10 тыс. личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения», - сообщает Министерство обороны.
На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
«В ходе учений войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
Цена газа в Европе достигла максимума за месяц - $229 за тыс. куб. м
Цены на нефть растут на сильных статданных из Китая, Brent подорожала до $69,69 за баррель
Композиция I Can`t Breathe певицы H.E.R получила награду "Грэмми" как лучшая песня года
Болгария запустит летний туристический сезон 1 мая
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca до 28 марта
Госсекретарь США Блинкен начинает первое зарубежное турне на этом посту - в Японию и Южную Корею
Партия Меркель терпит поражение на выборах в ФРГ, "Зеленые" и социал-демократы набирают голоса - экзит-полы
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам