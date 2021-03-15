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Транспорт и связь 15.03.2021 09:13

Около 400 авиарейсов отменены в пекинских аэропортах из-за песчаной бури

Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов в связи с обрушавшейся на город песчаной бурей, сообщили местные СМИ.

Это, как отмечается в сообщениях, самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие.

Такие природные явления характерны для весны на севере и северо-востоке Китая. Власти путем высаживания лесозащитных полос, кустарников пытаются ограничить поступление песка в населенные пункты, что значительно снизило отрицательный эффект.

По прогнозам метеорологов, нынешняя буря коснется 12 провинций и регионов страны: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПЕСОК, БУРЯ, АВИАРЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]