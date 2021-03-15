Около 400 авиарейсов отменены в пекинских аэропортах из-за песчаной бури

Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов в связи с обрушавшейся на город песчаной бурей, сообщили местные СМИ.
Это, как отмечается в сообщениях, самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие.
Такие природные явления характерны для весны на севере и северо-востоке Китая. Власти путем высаживания лесозащитных полос, кустарников пытаются ограничить поступление песка в населенные пункты, что значительно снизило отрицательный эффект.
По прогнозам метеорологов, нынешняя буря коснется 12 провинций и регионов страны: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.
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