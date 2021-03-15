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Это интересно 15.03.2021 09:14

Композиция I Can`t Breathe певицы H.E.R получила награду "Грэмми" как лучшая песня года

Американская академия звукозаписи назвала победителей 63-й премии "Грэмми", "Лучшей песней года" стала композиция I Can`t Breathe американской певицы H.E.R., сообщают организаторы премии.

На звание "Лучшей песни года" также претендовали Black Parade Бейонсе, Don`t Start Now Дуа Липы, Everything I Wanted Билли Айлиш, Circles рэпера Post Malone, The Box рэпера Roddy Ricch, Cardigan Тейлор Свифт и If The World Was Ending Джулии Майклс и Джей Пи Сакс.

В категории "Лучшая запись года" награду забрала Билли Айлиш с Everything I Wanted. Лучшим альбомом года был признан "Folklore" Тейлор Свифт.

Лучшим новым исполнителем назвали американскую реп-певицу Megan Thee Stallion. Также она получила награду за лучшую рэп-песню Savage (совместная работа с Бейонсе).

Лучшим сольным поп-исполнителем стал британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar. Лучшим поп-исполнением дуэтом стала песня Rain On Me Леди Гага и Ариана Гранде.

Лучшей рок-композицией признана Stay High в исполнении Бриттани Ховард, а рок-альбомом - The New Abnormal группы The Strokes.

Лучшей R&B-композицией стала песня Better Than Imagined Роберта Гласпера и H.E.R.

Лучшим видео стал клип Бейонсе на песню Brown Skin Girl.

Обладателем награды за лучший саундтрек к фильму стал "Джокер" Тодда Филлипса. Билли Айлиш забрала награду за лучшую песню, написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Статуэтку "Грэмми" за лучший сборник саундтреков к фильму забрал "Кролик ДжоДжо" Тайка Вайтити.

Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, сообщили организаторы. Для Казахстана это первая номинация и первая победа на "Грэмми".

Церемония вручения премии "Грэмми" американской академии звукозаписи была перенесена на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально церемония вручения премии "Грэмми" была намечена на 31 января.

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Тэги: США, ГРЭММИ, КОМПОЗИЦИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]